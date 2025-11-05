Carlos Moedas quer 'Emily in Paris' em Lisboa: “Podem entrar em contacto comigo'

“A nossa cidade está à frente do seu tempo. Acolhemos a diversidade, pessoas diferentes. É isso que nos define”, defendeu Moedas.

A quarta e quinta temporadas da série da Netflix Emily in Paris levaram a protagonista a terras italianas. Agora, Carlos Moedas afirmou que gostava de ver a personagem de Lily Collins mudar-se para Lisboa e descobrir as ruas da capital portuguesa.

“Podem entrar em contacto comigo. Estou aberto a isso”, referiu o presidente da Câmara de Lisboa durante a sua participação no Festival Tribeca Lisboa, no passado sábado. Moedas também considerou que a série tem conseguido contar a história das diferentes cidades por onde Emily tem passado.

O autarca da capital defendeu que Lisboa é perfeita para filmes e séries: “Temos muitas coisas para contar”. “A nossa cidade está à frente do seu tempo. Acolhemos a diversidade, pessoas diferentes. É isso que nos define”, continuou.



Carlos Moedas discursa sobre 'A vida na narrativa global' em Lisboa Sérgio Lemos/TV Guia

Apesar de parecer um tema superficial, a cidade onde Emily trabalha e vive os seus romances tem tido um grande impacto no turismo e no mercado imobiliário local. Tanto que o presidente francês, Emmanuel Macron, já garantiu que vai “lutar muito” para que Emily continue a aproveitar a vida em Paris.

Também o presidente da Câmara de Roma, Roberto Gualtieri, já se pronunciou sobre as férias da especialista em marketing em solo italiano e a vontade de Macron: “Não se pode intimidar ou interferir nos planos de produção da Netflix para a próxima temporada de Emily in Paris. Isso simplesmente não se faz”.

Com as declarações deste fim de semana, Moedas tentou entrar na discussão já renhida entre Paris e Roma.