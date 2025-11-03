Sábado – Pense por si

Já sabíamos mas "Lux" reforça: Rosalía não é deste mundo

No novo disco, que será revelado em Portugal esta 5.ª feira, 6, às 23h, a artista espanhola continua a busca por território desconhecido. Descobre pop mística, terrena e transformadora.

Gonçalo Correia 03 de novembro de 2025 às 14:00
Rosalía, de 33 anos, está prestes a editar o seu quarto álbum de estúdio
Rosalía, de 33 anos, está prestes a editar o seu quarto álbum de estúdio Vianney Le Caer Invision AP

O secretismo é condizente com o estatuto de Rosalía na indústria musical global. Quando uma das estrelas mais cintilantes da pop do presente tem um disco novo, tudo se faz para evitar fugas de informação indesejadas.

