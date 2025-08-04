Centro de artes Arquipélago, nos Açores, tem novo diretor

Alexandre Pascoal, diretor de produção do Teatro Micaelense desde 2022 (antes, presidiu ao conselho de administração do Teatro), foi o escolhido, em concurso público.

O antigo presidente do conselho de administração do Teatro Micaelense Alexandre Pascoal foi nomeado como novo diretor do Arquipélago -- Centro de Artes Contemporâneas dos Açores, segundo um despacho publicado esta segunda-feira em Jornal Oficial da região.

De acordo com a publicação, Alexandre Pascoal, que desempenha as funções de diretor de produção do Teatro Micaelense desde 2022, é nomeado por três anos com entrada em funções a partir de 1 de setembro.

A nomeação para a maior infraestrutura de arte contemporânea da região acontece na sequência de um concurso público aberto em dezembro de 2023.

O processo motivou disputas judiciais entre Alexandre Pascoal e o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM), após o candidato ter sido excluído do concurso por não ser funcionário público, uma decisão revertida pelos tribunais em duas instâncias.

Alexandre Pascoal, licenciado em Sociologia, foi presidente do conselho de administração do Teatro Micaelense (2011-2022), deputado regional do PS (2008-2011) e adjunto do ministro da Cultura Pedro Adão e Silva (2022-2024).

O anterior diretor do Arquipélago, João Mourão, abandonou as funções em janeiro de 2024.