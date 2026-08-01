Voluntários ajudam mais de 500 gatos a enfrentar as temperaturas elevadas em Atenas

Todos os dias, equipas da Nine Lives Greece percorrem a capital da Grécia para distribuir água, alimento e criar zonas de sombra.

A onda de calor que está a atingir a Grécia não está a afetar apenas as pessoas. Em Atenas, onde as temperaturas têm ultrapassado os 40 graus, centenas de gatos de rua dependem diariamente da ajuda de voluntários para sobreviver às condições extremas. Todos os dias, equipas da Nine Lives Greece percorrem vários bairros da capital grega para cuidar de mais de 500 felinos que vivem nas ruas.

A missão passa por garantir que os animais têm acesso a água fresca, alimento e locais onde possam refugiar-se do sol. Os voluntários têm enchido recipientes espalhados pela cidade, substituem a água várias vezes ao dia e colocam comida em pontos estratégicos, especialmente nas horas de maior calor.

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