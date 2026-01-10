Que rica pizza se faz em Lisboa

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
A Rico Pizza serve pizza autêntica ao estilo de Nova Iorque. Fomos descobrir se o segredo está na massa, no molho ou na alma do negócio.
Estamos na Rua da Indústria mas podíamos estar na 46th Street. Enrico é americano de Nova Iorque (com raízes em Itália), Carolina é carioca do Leblon (com raízes em Vila Nova de Foz Côa). Os dois servem, juntos, “pizza autêntica ao estilo de Nova Iorque”. Onde? Em Lisboa, mais precisamente em Alcântara, morada de gente feliz de toda a parte do mundo.