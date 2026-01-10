Sábado – Pense por si

Que rica pizza se faz em Lisboa

A Rico Pizza serve pizza autêntica ao estilo de Nova Iorque. Fomos descobrir se o segredo está na massa, no molho ou na alma do negócio.

Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas GPS
Ângela Marques 10 de janeiro de 2026 às 08:00
Saboreie pizza ao estilo de Nova Iorque na Rico Pizza, em Lisboa.
Saboreie pizza ao estilo de Nova Iorque na Rico Pizza, em Lisboa. Hayley Kelsing

Estamos na Rua da Indústria mas podíamos estar na 46th Street. Enrico é americano de Nova Iorque (com raízes em Itália), Carolina é carioca do Leblon (com raízes em Vila Nova de Foz Côa). Os dois servem, juntos, “pizza autêntica ao estilo de Nova Iorque”. Onde? Em Lisboa, mais precisamente em Alcântara, morada de gente feliz de toda a parte do mundo.

Já tem conta? Faça login

Tópicos Cerveja vinho e bebidas espirituosas Televisão Interesse gastronómico Costumes e tradições Nova Iorque Lisboa Alcântara Portugal
