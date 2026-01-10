Sábado – Pense por si

Boas notícias! Felino que se pensava extinto reaparece na Tailândia após 30 anos

Pela primeira vez desde 1995, a Tailândia confirmou a presença do gato-de-cabeça-chata, um dos felinos mais raros do mundo.

10 de janeiro de 2026 às 10:12
Um felino selvagem que se temia extinto na Tailândia foi agora redescoberto quase 30 anos depois do último registo oficial. Trata-se do gato-de-cabeça-chata (Prionailurus planiceps), uma das espécies de felinos mais raras do mundo, cuja presença no país não era confirmada desde 1995. A boa notícia chegou através de um levantamento ecológico com armadilhas fotográficas no sul da Tailândia, conduzido pelo Departamento de Parques Nacionais, Fauna e Flora (DNP) em parceria com a organização de conservação de felinos selvagens Panthera.

