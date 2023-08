Uma salada clássica reinventada pelo chef João Augusto

No Vila Bica desde o ano passado, o chef João Augusto viu no restaurante uma oportunidade para dar asas à imaginação e simplificar a ementa, com pratos inspirados em locais do mundo por onde já passou. O restaurante, em Lisboa, é famoso pelas ostras, que pode pedir ao natural (€3 a unidade) ou na versão do chef, com óleo verde, chili e picle. Para o desafio proposto pela SÁBADO, João Augusto recriou a famosa salada César, com alface-romana e cogumelos erengui grelhados, a qual sugere adicionar uvas cortadas aos pedaços no fim.