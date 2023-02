Paulino Vieira, uma lenda cabo-verdiana no CCB

O músico que ajudou Cesária Évora a projetar-se no mundo, e que foi um dos grandes difusores e ampliadores do som de Cabo Verde pelo mundo, atua esta segunda-feira em Lisboa.

Figura quase mítica da música de Cabo Verde, parceiro de Cesária Évora e esteta do som daquele país ao longo das últimas décadas (colaborou, também, com os portugueses Heróis do Mar e António Variações), Paulino Vieira já foi muitas coisas: instrumentista, compositor, arranjador e produtor musical. É, isso é consensual, uma figura incontornável da música lusófona, que nos últimos anos ficou mais na sombra, pelo que qualquer regresso seria sempre um acontecimento.



Esse retorno está prestes a acontecer, em Portugal: para esta segunda-feira, dia 20 de fevereiro, está marcado um concerto de Paulino Vieira no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.





A atuação, uma oportunidade rara de o ver ao vivo e pelos palcos nestes tempos, serve de comemoração aos 10 anos da promotora e plataforma cultural Ao Sul do Mundo, responsável por levar a Portugal, nos últimos anos, artistas como Elza Soares e Bombino, e com trabalho com diversos artistas nacionais como Fausto Bordalo Dias, Selma Uamusse, Conan Osíris, Filipe Sambado, Moullinex e Tristany.