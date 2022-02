O Marmorista: no restaurante "laboratório" do chef Luís Martins é a partilha que impera

As mais lidas GPS

O Marmorista, no Porto, nasceu para ser um bar e um restaurante, o espaço em que se pode ficar do fim da tarde às primeiras horas da madrugada.

No século XIX, as oficinas de mármore proliferaram pelo Porto. O Marmorista era uma das resistentes desses tempos, mas de há uns anos para cá tinha apenas um funcionário que, na ausência de discípulos e com os seus adiantados 80 anos, passou a empresa a Filipe Teixeira, Nuno Leal e a outros dois sócios.