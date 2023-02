O Kaigi é Portugal e o Japão ao balcão

É o mais recente restaurante do grupo Euskalduna, de Vasco Coelho Santos, no Porto. Lidera-o Nuno Brás, que quer juntar a gastronomia portuguesa e a japonesa.

É dia 15 de fevereiro e Nuno Brás não esconde que está “ansioso”: é o primeiro dia do resto da vida do Kaigi. Mas o chef de 36 anos, que trabalha há oito com Vasco Coelho Santos (seis dos quais no Euskalduna Studio, que em 2022 ganhou a primeira estrela Michelin), conseguiu ainda assim arranjar tempo para falar com o GPS.