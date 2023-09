Petiscos de peixe? No Peixoco, em Setúbal, não faltam

As mais lidas GPS

O Peixoco, que ganhou o nome do casamento das palavras “peixe” e “choco”, diz ao que vem: na terra que honra o choco, também há ótimo peixe – só é preciso saber o que fazer com ele.

É junto à Doca dos Pescadores, em Setúbal, que podemos encontrar, desde 2021, o casal luso-francês, André Lucas e Constance Bauer. Juntos, andam há quase dois anos a provar que é possível pegar nos produtos mais honestos de uma região e transformá-los com as técnicas de cozinha mais modernas e com isso desenhar uma carta simultaneamente simples e sofisticada. Tudo sem esquecer o rei das redondezas, o choco frito.