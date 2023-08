Dois Belos: um gin que sabe ao vagar alentejano

Os gins, licores e aguardentes Dois Belos, produzidos em Vale do Peso, no Crato, transformam sabores antigos em destilados perfeitos para cocktails

Cada gin tem uma história - um porque foi o primeiro que bebemos, outro porque terá sido aquele que bebemos a mais e haverá sempre o que nunca esqueceremos porque nos pareceu servido à Bulhão Pato, num aquário de verdes com casca de limão por todo o lado. Todos terão o seu valor mas, felizmente para quem gosta de apreciar um cocktail ao invés de o tragar, a onda da moda do gin começa a passar, cuspindo para fora do mar todas as experiências mais ou menos absurdas que os anos 2010 nos ofereceram no que ao gin disse respeito. Para o futuro, prevê-se o melhor: só restarão os melhores.