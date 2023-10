Vila Bica: petiscos à moda da Bica

Na companhia do elétrico da Bica, que volta e meia sobe rua acima, o restaurante Vila Bica, em Lisboa, serve petiscos e cocktails, criados pelo chef João Augusto. Em maio de 2022, o chef assumiu o comando da cozinha do restaurante e transformou por completo a ementa, com receitas simples e criativas, inspiradas em locais do mundo por onde já passou. “Queria fazer uma coisa mais à minha imagem, mais descontraída,” revela à SÁBADO.