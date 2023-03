Pelo país, à boleia dos sabores do fumeiro

As mais lidas GPS

Até à primavera, há feiras do fumeiro para visitar de norte a sul. São oportunidades para redescobrir os enchidos portugueses – mesmo aqueles que julgamos conhecer.

Nas feiras do fumeiro de Trás-os-Montes, expande-se e complexifica-se a definição: "Cada casa é um sabor diferente"

Há nomes que não se ouvem nas grandes cidades. Roleira, palaio da comareira, negalhos ou buxanas. O sítio para saber o que significam é longe dos centros urbanos, nas aldeias do interior onde se produzem estes e outros enchidos desconhecidos da maioria do País. Quem resiste à industrialização e mantém fumeiros artesanais marca presença nas feiras do fumeiro, entre janeiro e abril. É aqui que este dicionário ganha significados.