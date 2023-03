A cozinha de Trás-os-Montes desce até à Rua Castilho

Quantos restaurantes transmontanos conhece em Lisboa? Quantos servem os pratos característicos da região - a posta mirandesa, o javali estufado ou o cabrito assado - com tanta qualidade quanto a que encontraria se lá estivesse?



É justamente isso que encontrará, nos próximos três dias, na Rua Castilho, graças a uma iniciativa de encontro entre a restauração cosmopolita e as tradições gastronómicas regionais. As Semanas Gastronómicas, que começam já em março, convidam, de mês a mês, restaurantes de vários pontos do País a assumir a cozinha do lisboeta Grill D. Fernando, no rooftop do hotel Altis Avenida.







Iracema e Adérito Gonçalves, que adotaram como apelido o nome do seu restaurante bragançano, O Geadas. DR

Dedicado à cozinha transmontana, o primeiro restaurante recebido é O Geadas, de Bragança, que apresenta menus diferentes para os almoços e jantares dos dias 1, 2 e 3 de março, cortesia de Adérito Geadas e da sua mulher, a chef Iracema Geadas - pais do chef Óscar Gonçalves, do também bragançano G Restaurante, estrela Michelin, que também estará em Lisboa a confeccionar as refeições como parte da iniciativa.Além de todos os pratos apresentados no D. Fernando serem também servidos no Geadas, "todos os ingredientes foram trazidos de Bragança para assegurar a qualidade do produto", diz Óscar Gonçalves, que afirma estar no Grill D. Fernando "só para ajudar" a chef Iracema, verdadeira responsável pela carta, que apresenta aqui uma seleção representativa da cozinha sazonal de Trás-os-Montes e Alto Douro.No almoço de quarta, dia 1, refeição inaugural da iniciativa, o menu consistiu numa entrada de repolgas (cogumelos) envolvidos em molho de chouriço, presunto e croutons de pão, seguido de um caldo de perdiz e, como prato principal, o muito tradicional butelo bísaro - cozido mirandês composto por um enchido de bucho, ossos, cartilagem e carne (o butelo) e acompanhado de cascas (feijão) e outras partes do animal: pernil, costela, orelha ou rabo. A refeição finalizou com um pudim de amêndoa (do estilo Abade de Priscos) com figos confitados e final de Amêndoa Amarga.Os menus, no entanto, mudam em todas as refeições: para o jantar de dia 1, a estrela é o javali estufado com castanhas; no dia 2, quinta, o almoço é o cozido de carnes de porco bísaro, e o jantar a posta mirandesa com batata a murro; e a 3, sexta, serve-se cabrito assado no forno com arroz de miúdos ao almoço e galo estufado com batata cozida ao jantar.O menu para todos os momentos, que incluem couvert, entrada quente, sopa, prato principal, sobremesa, café e vinho durante a refeição tem o custo de €50 por pessoa. Para mais informações, consulte a página oficial do restaurante Se não vai a tempo de apanhar estas datas, não se preocupe: as Semanas Gastronómicas no Grill D. Fernando continuam nos últimos dias de março, com o Gaveto, de Matosinhos, que encabeça 3 dias dedicados à lampreia, e no final de abril, quando o restaurante recebe o Rei dos Leitões, da Mealhada, para mais 3 dias de cozinha da Bairrada.