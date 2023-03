Descobrir os tesouros dos arquivos do Barreiro em Lisboa

Vários documentos históricos, fotografias e objetos dos cinco arquivos presentes no concelho do Barreiro vão estar expostos, de 4 a 31 de março, na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa. Associação Ephemera é uma das participantes na exposição.

Entre 4 e 31 de março, a exposição Os Tesouros dos Arquivos do Barreiro… em Lisboa, que reúne o material histórico e inédito dos cinco arquivos que se encontram no Barreiro, vai estar patente na capital. Os visitantes vão poder descobrir o que guardam o Arquivo dos Portos de Lisboa, Setúbal e Sesimbra, o Centro de Documentação do Museu Industrial da Baía do Tejo, o Espaço Memória, o Arquivo da Fundação Amélia de Mello e o Arquivo Ephemera (a associação cultural de José Pacheco Pereira) na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.