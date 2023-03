N'O Frade há um país inteiro servido ao balcão

As passagens por mesas sérias como as do 100 Maneiras e as do Kabuki, em Lisboa, ou as do Amelia, estrelado espanhol em San Sebastián, deram-lhe ritmo e perícia, deram-lhe criatividade também, mas o caminho agora tinha de ser só dele. Diogo Carvalho, chef natural de Matosinhos, passou pela casa que agora tem como sua, O Frade, à altura comandado pelo chef Carlos Afonso, e regressa agora sob uma máxima: que também a cozinha regresse às origens.