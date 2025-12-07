Sábado – Pense por si

Os filmes que estão na "pole position" para os Óscares

De "Pecadores" (Ryan Coogler) a "Batalha Atrás de Batalha" (Paul Thomas Anderson) e "Hamnet" (Chloé Zhao), esta corrida tem favoritos. Dia 16 é anunciada a "shortlist" (pré-seleção) às nomeações.

Nuno Miguel Guedes 07 de dezembro de 2025 às 10:00
O ator Leonardo DiCaprio e o cineasta Paul Thomas Anderson na rodagem de 'Batalha Atrás de Batalha', um dos grandes candidatos aos próximos Óscares
O ator Leonardo DiCaprio e o cineasta Paul Thomas Anderson na rodagem de "Batalha Atrás de Batalha", um dos grandes candidatos aos próximos Óscares

É verdade: estamos novamente naquela altura do ano. E não, não falamos da quadra natalícia, embora estas oferendas sejam altamente desejadas: referimo-nos às estatuetas douradas carinhosamente conhecidas como Óscares que recompensam os melhores do ano da indústria cinematográfica.

