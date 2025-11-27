Sábado – Pense por si

GPS

"Onde Aterrar" não é só um filme, é um pequeno diamante

É sempre bom voltar ao cinema de Hal Hartley, mestre de comédias românticas "indie". O novo "Onde Aterrar", que chega a 4 de dezembro às salas, é mais um triunfo.

Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas GPS
Nuno Miguel Guedes 27 de novembro de 2025 às 09:49
O filme volta a juntar Edie Falco (esq.ª) e Bill Sage (dir.ª), dois atores com que o realizador trabalha recorrentemente
O filme volta a juntar Edie Falco (esq.ª) e Bill Sage (dir.ª), dois atores com que o realizador trabalha recorrentemente D. R.

Há uma história apócrifa que se conta sobre o disco de estreia dos Velvet Underground. Diz-se que na altura vendeu poucos exemplares, o que é verdade; mas que cada comprador do disco, depois de o ouvir, terá formado a sua própria banda, o que comprovou a enorme influência que os Velvet iriam ter.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Celebridades Indústria cinematográfica Cinema Hal Hartley Bill Sage Cannes The Velvet Underground Yo La Tengo
Artigos Relacionados
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Menu shortcuts

"Onde Aterrar" não é só um filme, é um pequeno diamante