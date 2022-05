O grande regresso dos festivais de verão

De todos os diretores de festivais de verão que entrevistámos em busca de motivos de orgulho nas respetivas edições deste ano, não houve um que não tivesse mencionado a alegria de voltar ao ativo depois de três anos de pandemia. “A maior novidade deste ano é a existência do festival”, diz Miguel Atalaia, diretor do Bons Sons, ao passo que Álvaro Covões, do NOS Alive, questionado sobre se está feliz com o cartaz deste ano, responde, gregário: “Nós e todos os outros festivais estamos felizes, acima de tudo, por poder voltar a trabalhar.”