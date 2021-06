Tame Impala, Gorillaz, Nick Cave and the Bad Seeds no NOS Primavera Sound 2022

A organização do NOS Primavera Sound revelou hoje os nomes que vão atuar no Parque da Cidade, no Porto, na sua edição de 2022. Falando em "alegria" pelo ansiado regresso dos festivais de música no próximo ano, o cartaz aponta para diferentes eixos musicais. O reencontro de Nick Cave and the Bad Seeds com a plateia do Porto, que já testemunhou dois concertos viscerais do australiano, a atuação dos Tame Impala, que já tinham sido apontados para 2021, e o anunciado regresso dos Gorillaz a palco, de Damon Albarn, são os grandes destaques desta edição.

Mas há mais destaques, como os concertos de Beck e de Pavement, nomes históricos dos anos 90, a presença de Kim Gordon, a icónica baixista dos Sonic Youth ou a vinda dos americanos Khruangbin, um dos trios mais aclamados dos últimos anos pelas viagens sonoras que propõe, algo entre um Texas ardente, as escalas exóticas orientais e a música tradicional tailandesa. O shoegaze dos Slowdive, a voz de Arnaldo Antunes, um dos rostos do projeto Tribalistas e vocalista da banda brasileira referência dos anos 80 Titãs, e os "uivos" de King Krule são também nomes de peso no cartaz.





Entrando pelas segundas e terceiras linhas, há muito por onde explorar: seja a soul ativista de Jamila Woods ou a grande sensação atual da música espanhola, C. Tangana, madrileno que não tem medo de pegar no flamenco para o adornar de uma nova estética pop e eletrónica; as canções sonhadoras de Helado Negro ou os senhores Dinosaur Jr., incansáveis do rock; a referência do rap britânico Little Simz ou os riffs encantatórios dos DIIV, sem esquecer os Shellac, banda amuleto das edições catalã e portuguesa do Primavera Sound.

Nos nomes nacionais, atenção para o romantismo languido de David Bruno, para o projeto Montanhas Azuis, de Norberto Lobo, Bruno Pernardas e Marco Franco, para os enérgicos Throes + Shine ou para Pedro Mafama. Aos mais de 60 nomes já anunciados, a organização garante que irá anunciar mais um punhado de artistas nas próximas semanas.

Os bilhetes estão à venda a partir de sexta-feira, dia 4 de junho. Ir um dia ao NOS Primavera Sound 2022 custa €60, já o passe geral pode ser adquirido por €140. Quem comprou bilhete para as edições de 2020 e 2021, ambas canceladas, pode pedir a troca para a edição de 2022 a partir do site do festival, que irá divulgar mais informações sobre este processo em breve.