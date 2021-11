Arctic Monkeys, Kraftwerk e Chet Faker confirmados para novo festival em Lisboa

A banda de Sheffield, que atuou ao vivo pela última vez em abril de 2019, revelou no passado dia 16 que embarcará numa série de concertos na Europa em agosto do próximo ano. Agora, foi confirmado que Alex Turner e companhia terão também passagem por território português em setembro de 2022 no Kalorama, que se realiza nos dias 1, 2 e 3 de setembro, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. A digressão coincide com a apresentação do novo disco do grupo, sucessor de Tranquility Base Hotel & Casino (2018), confirmado pelo baterista Matt Helders, este ano.