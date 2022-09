MEO Kalorama: afinal, que festival é este?

A noite passada foi a primeira do novo festival de verão que dura até dia 3 de setembro e onde ainda é possível assistir a nomes como Arctic Monkeys e Nick Cave and the Bad Seeds.

Num primeiro dia dedicado à eletrónica e à dança, o novo festival lisboeta deixou impressões fortes – e um bom presságio para os dias que aí vêm

O fim do verão presenteou os portugueses com um novo festival de grande escala: não é todos os dias que brota um evento desta dimensão no nosso País, e muito menos a ostentar confirmações da relevância de Nick Cave & the Bad Seeds, The Chemical Brothers, Kraftwerk ou Arctic Monkeys.