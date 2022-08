Chuva, caos, êxtase: eis o regresso a Paredes de Coura

Com a música portuguesa a tomar conta do festival no dia de abertura, o Paredes de Coura mostrou que continua a estar entre os melhores do País.

Se não foi sem precedentes, estará certamente entre os acontecimentos raros em festivais portugueses de grande dimensão. Em jeito de compensação pelas duas edições perdidas para a pandemia, o Vodafone Paredes de Coura brindou o público com um dia extra dedicado inteiramente à nossa música - quase 14 horas ininterruptas dela. De entre as muitas belezas (e alguns azares) que encontrámos no regresso, fique com os cinco momentos que marcaram o arranque do festival minhoto.