Anne Weber: "Anette não foi uma pacifista, de todo"

Anne Beaumanoir (1923-2022) foi uma resistente comunista francesa, depois empenhada na luta pela independência da Argélia, condenada a 10 anos de prisão e a escapar para a Argélia, onde participou no primeiro governo independente, antes de fugir de novo, de regresso à Europa. Anne Weber, nascida em 1964 na Alemanha e a viver em França há quatro décadas, transportou a história para Annette, Epopeia de uma Heroína, que lhe valeu o Prémio do Livro Alemão em 2020. A sua edição em Portugal trouxe-a a Lisboa, onde falámos com ela.