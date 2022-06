Yeah Yeah Yeahs anunciam novo disco, 'Cool It Down'

Banda nova-iorquina regressa nove anos depois do último trabalho, 'Mosquito'. 'Cool It Down' chega em setembro de 2022.

Os Yeah Yeah Yeahs anunciaram esta quarta-feira o lançamento de Cool It Down, o primeiro álbum em nove anos, juntamente com o avanço do primeiro single, Spitting Off The Edge Of The World. A faixa tem participação de Perfume Genius e o disco será lançado dia 8 de setembro via Secretly Canadian.