Infinitude: vinhos de Sintra cada vez mais próximos

A épica sobremesa portuguesa chegou ao Masterchef Austrália
11 de fevereiro de 2016 às 12:00Marco Alves
De cara nova e operações revitalizadas, a Infinitude quer aproximar os enófilos dos vinhos de Sintra, e mostrar até aos consumidores casuais o potencial da região.
A Infinitude de há dois anos era muito diferente da que encontramos hoje: vinhos de cara, sabor e perfil distintas, uma vinificação que dependia das instalações da Adega Regional de Colares e capacidade de produção muito abaixo do expectável para os cinco hectares de vinha que comanda na região de Sintra – apenas 4 a 5 mil garrafas por ano.