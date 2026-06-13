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Infinitude: vinhos de Sintra cada vez mais próximos

De cara nova e operações revitalizadas, a Infinitude quer aproximar os enófilos dos vinhos de Sintra, e mostrar até aos consumidores casuais o potencial da região.

Capa da Sábado Edição 2 a 8 de junho
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Edição de 2 a 8 de junho
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Infinitude: vinhos de Sintra cada vez mais próximos
Pedro Henrique Miranda 13 de junho de 2026 às 08:00
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O enólogo e diretor-geral João Lino quer aproximar Sintra dos apreciadores de vinho
O enólogo e diretor-geral João Lino quer aproximar Sintra dos apreciadores de vinho DR

A Infinitude de há dois anos era muito diferente da que encontramos hoje: vinhos de cara, sabor e perfil distintas, uma vinificação que dependia das instalações da Adega Regional de Colares e capacidade de produção muito abaixo do expectável para os cinco hectares de vinha que comanda na região de Sintra  apenas 4 a 5 mil garrafas por ano.

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Tópicos Vinha vinho Vinhos Sintra
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Infinitude: vinhos de Sintra cada vez mais próximos