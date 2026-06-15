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Rock in Rio: a "Disneylândia da música" volta ao Parque Tejo e quer continuar a crescer

Com vontade de atrair mais público internacional e com novidades no recinto, o festival regressa ao Parque Tejo dia 20. Face à versão da Bela Vista, "é um outro Rock in Rio", garante Roberta Medina.

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Rock in Rio: a 'Disneylândia da música' volta ao Parque Tejo e quer continuar a crescer
Gonçalo Correia 15 de junho de 2026 às 07:00
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A diretora do festival, Roberta Medina, antecipa à SÁBADO as novidades desta edição
A diretora do festival, Roberta Medina, antecipa à SÁBADO as novidades desta edição Mariline Alves

“O festival Rock in Rio não é feito por pessoas apaixonadas por música”, diz, a dada altura, Roberta Medina. Pode parecer uma frase estranha dita pela diretora do festival de música de maior dimensão do País - o Rock in Rio Lisboa, que regressa a 20 de junho ao Parque Tejo - mas Medina, em conversa com a SÁBADO depois de um evento de apresentação da 11.ª edição, apressa-se a explicá-la: “É feito por pessoas convictas do poder da música para juntar pessoas. Fazemos o alinhamento olhando para o que o público quer, não para o meu gosto.”

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