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Tónan Quito leva a palco uma pergunta que continua atual: porque nos assusta um beijo?

"O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues, estreia-se a 18 de junho no Teatro Nacional São João, no Porto, com encenação de Tónan Quito e um elenco inteiramente brasileiro.

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Edição de 2 a 8 de junho
Tónan Quito leva a palco uma pergunta que continua atual: porque nos assusta um beijo?
Tiago Neto 16 de junho de 2026 às 22:59
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A peça, escrita para o Teatro dos Sete, foi encenada pela primeira vez em 1961
A peça, escrita para o Teatro dos Sete, foi encenada pela primeira vez em 1961 José Caldeira

Um homem é atropelado. No chão, entre a vida e a morte, pede a outro homem um beijo na boca. A ação é curta, talvez o tempo necessário para alguém morrer. Em O Beijo no Asfalto, peça de Nelson Rodrigues escrita em 1960, agora no Teatro Nacional São João, onde estreia a 18 de junho, pela mão de Tónan Quito – e chega depois ao 43.º Festival de Almada, dias 13 e 14 de julho –, este instante torna-se rastilho. A partir dele, nasce uma história de suspeita, moralismo, violência pública, perseguição policial e mentira.

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