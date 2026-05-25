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"Handle With Care": como se faz uma peça sem atores?

Na peça que pode ser vista de 29 a 31 de maio no TBA, em Lisboa, o grupo belga Ontroerend Goed tira atores de cena. Fica uma caixa, o público e uma pergunta: ainda sabemos cuidar uns dos outros?

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'Handle With Care': como se faz uma peça sem atores?
Tiago Neto 25 de maio de 2026 às 07:00
"Handle With Care" do coletivo belga Ontroerend Goed questiona o cuidado mútuo num exercício sem estrutura
"Handle With Care" do coletivo belga Ontroerend Goed questiona o cuidado mútuo num exercício sem estrutura Joanna Correia

Há uma caixa no centro da sala. O público entra, senta-se e espera, em silêncio. Não há atores, técnicos ou alguém que saiba mais do que os outros. Em Handle With Care, do coletivo belga Ontroerend Goed, em cena no Teatro do Bairro Alto, em Lisboa, de 29 a 31 de maio, o teatro reduz-se a isto: uma caixa que serve de mote, com instruções dentro, um grupo de desconhecidos que a tem de abrir e instruções, perguntas e pedidos de partilhas dirigidos aos espectadores que abrem a caixa. Em sima, a hipótese de algo acontecer porque essas pessoas aceitaram estar ali.

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