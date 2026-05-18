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No Planetário de Lisboa, uma viagem de foguetão ao amor do verão passado

Em "Hotel Paradoxo", escrito por Alex Cassal, Marco Mendonça é o piloto que conduz os espectadores numa viagem no tempo - de foguetão, por entre as estrelas, rumo a uma paixão de uma noite em Lisboa.

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No Planetário de Lisboa, uma viagem de foguetão ao amor do verão passado
Gonçalo Correia 18 de maio de 2026 às 07:00
O ator Marco Mendonça é o protagonista de "Hotel Paradoxo"
O ator Marco Mendonça é o protagonista de "Hotel Paradoxo" D. R.

Do centro da sala de ensaios da Culturgest, em Lisboa, que nos dias 21 a 23 de maio (em sessões duplas, às 19h e 22h) trocará pelo Planetário da Marinha, na Praça do Império, em Belém, na mesma cidade, o ator Marco Mendonça atira a pergunta (em princípio, retórica): se os espectadores à sua frente, neste dia jornalistas presentes num ensaio de imprensa, pudessem viajar no tempo e regressar a um momento no passado, a que época voltariam?

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Tópicos dia romântico Romântico História de Amor Ficção Lisboa Brasil Planetário do Porto - Centro Ciência Viva Porto Alegre Culturgest – Fundação Caixa Geral de Depósitos
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