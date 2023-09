No Douro, brilha um vinho mirandês

Pedro Bustorff Ferreira desistiu do trabalho em Lisboa para produzir vinho na terra dos avós. O resultado? Uma marca de vinho à imagem do Douro Superior: fresco, equilibrado, muito elegante e com rótulos criativos.

Se passou pelo Festival de Vinho do Douro Superior deste ano, em Vila Nova de Foz Côa, pode ter reparado num pequeno produtor a virar mais cabeças do que seria de esperar. Com uma postura afável e uma banca vínica pouco convencional, Pedro Bustorff Ferreira encantava sommeliers, jornalistas, profissionais do vinhos e outros entusiastas com as suas referências honestas, que refletem o terroir característico da aldeia de Peredo dos Castelhanos, do lado de lá do Douro.