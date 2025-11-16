Sábado – Pense por si

Nas salas de espetáculos, há cada vez mais um Portugal brasileiro

Já não há motivo para se cantar "Saudades do Brasil em Portugal" - basta olhar para a programação das salas de espetáculo, cada vez mais transatlânticas. Os próximos dias provam-no.

Gonçalo Correia 16 de novembro de 2025 às 07:00
Tim Bernardes regressa a Portugal este mês, para dois concertos com orquestra
Tim Bernardes regressa a Portugal este mês, para dois concertos com orquestra

“Ausência tão cruel / saudade tão fatal / saudades do Brasil em Portugal”, cantava Amália no álbum Amália / Vinicius (1970), segundos depois do poeta Vinicius de Moraes lhe apresentar o poema: “Não sei se é fado, não sei se não é…”

