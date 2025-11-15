"O Filho de Mil Homens": livro de Valter Hugo Mãe chega à Netflix quarta-feira

Rodrigo Santoro é um dos protagonistas do filme e interpreta uma das personagens centrais do livro de Valter Hugo Mãe, CrisóstomoNetflix
Após ser exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Brasil, a adaptação a cinema do romance do autor português Valter Hugo Mãe O Filho de Mil Homens vai estrear-se na Netflix já na próxima semana, quarta-feira, dia 19 de novembro.
Editado em 2011 pela Porto Editora, o quinto romance de Valter Hugo Mãe, acompanha a história de Crisóstomo, um pescador solitário cuja vida muda ao encontrar e tomar a decisão de criar Camilo, um jovem órfão adolescente. A obra original aborda o conceito de família, comunidade e acolhimento.
Na adaptação cinematográfica, Crisóstomo e Camilo são interpretados por Rodrigo Santoro e por Miguel Martines, respetivamente. O elenco também inclui Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Viana, Lívia Silva, Antonio Haddad e Tuna Dwek.
"Desde o início que me pedem para que seja levado ao Cinema", contou Valter Hugo Mãe numa entrevista para a SÁBADO em 2023, em que elogiou a indústria audiovisual brasileira, dizendo ser "um privilégio que o filme tenha o seu ponto de partida lá, nas mãos de uma produtora qualificada. O audiovisual no Brasil tem uma estrutura que nós ainda não temos."
O filme foi gravado em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro e na Chapada Diamantina, na Bahia, e é uma coprodução entre as produtoras Biônica Filmes e a Barry Company. O realizador e argumentista é Daniel Rezende, conhecido por ter trabalhado em Cidade de Deus (2002) e Ensaio Sobre a Cegueira (2008), adaptação cinematográfica da obra de José Saramago.
“Foi meu primeiro trabalho como argumentista e adaptar uma obra tão linda e importante como O Filho de Mil Homens é um grande desafio, mas desde que li o livro pela primeira vez [que] o efeito foi arrebatador. Tive certeza de que esse seria o meu próximo projeto”, contou Daniel Rezende, citado num comunicado da Netflix.
Quando falou em 2023 com a SÁBADO, Valter Hugo Mãe também se demonstrou satisfeito com a escolha do realizador, elogiando a “linguagem limpa e cristalina” de Rezende e quão compatível esta é "com a linguagem abrangente [da obra], o que mais traduz uma certa utopia da sociedade perfeita, equilibrada, e que mais estuda o conceito de felicidade". O escritor destacou também a capacidade de Rezende enquanto realizador de "representar muito esse bem-estar."
O filme estreou a 25 de outubro na 49ª Mostra de Cinema de São Paulo, um dos festivais de cinema mais importantes na América Latina. Também foi exibido o documentário biográfico De Lugar Nenhum, do realizador português Miguel Gonçalves que acompanha o processo criativo de Valter Hugo Mãe. O documentário deverá chegar aos cinemas portugueses em 2026.