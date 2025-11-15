Sábado – Pense por si

"O Filho de Mil Homens": livro de Valter Hugo Mãe chega à Netflix quarta-feira

Na próxima quarta-feira, dia 19, chega ao streaming uma produção internacional que adapta um romance do escritor português Valter Hugo Mãe. Rodrigo Santoro é o protagonista.

Mariana Taborda com Gonçalo Correia 15 de novembro de 2025 às 07:00
Rodrigo Santoro é um dos protagonistas do filme e interpreta uma das personagens centrais do livro de Valter Hugo Mãe, Crisóstomo
Rodrigo Santoro é um dos protagonistas do filme e interpreta uma das personagens centrais do livro de Valter Hugo Mãe, Crisóstomo Netflix

Após ser exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Brasil, a adaptação a cinema do romance do autor português Valter Hugo Mãe O Filho de Mil Homens vai estrear-se na Netflix já na próxima semana, quarta-feira, dia 19 de novembro. 

Editado em 2011 pela Porto Editora, o quinto romance de Valter Hugo Mãe, acompanha a história de Crisóstomo, um pescador solitário cuja vida muda ao encontrar e tomar a decisão de criar Camilo, um jovem órfão adolescente. A obra original aborda o conceito de família, comunidade e acolhimento.

Na adaptação cinematográfica, Crisóstomo e Camilo são interpretados por Rodrigo Santoro e por Miguel Martines, respetivamente. O elenco também inclui Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Viana, Lívia Silva, Antonio Haddad e Tuna Dwek.

"Desde o início que me pedem para que seja levado ao Cinema", contou Valter Hugo Mãe numa entrevista para a SÁBADO em 2023, em que elogiou a indústria audiovisual brasileira, dizendo ser "um privilégio que o filme tenha o seu ponto de partida lá, nas mãos de uma produtora qualificada. O audiovisual no Brasil tem uma estrutura que nós ainda não temos."

O filme foi gravado em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro e na Chapada Diamantina, na Bahia, e é uma coprodução entre as produtoras Biônica Filmes e a Barry Company. O realizador e argumentista é Daniel Rezende, conhecido por ter trabalhado em Cidade de Deus (2002) e Ensaio Sobre a Cegueira (2008), adaptação cinematográfica da obra de José Saramago.

“Foi meu primeiro trabalho como argumentista e adaptar uma obra tão linda e importante como O Filho de Mil Homens é um grande desafio, mas desde que li o livro pela primeira vez [que] o efeito foi arrebatador. Tive certeza de que esse seria o meu próximo projeto”, contou Daniel Rezende, citado num comunicado da Netflix.

A raridade de um livro de um escritor português ser adaptado a filme da Netflix está a gerar alguma expectativa
"O Filho de Mil Homens" é uma produção internacional
Quando falou em 2023 com a SÁBADO, Valter Hugo Mãe também se demonstrou satisfeito com a escolha do realizador, elogiando a “linguagem limpa e cristalina” de Rezende e quão compatível esta é "com a linguagem abrangente [da obra], o que mais traduz uma certa utopia da sociedade perfeita, equilibrada, e que mais estuda o conceito de felicidade". O escritor destacou também a capacidade de Rezende enquanto realizador de "representar muito esse bem-estar."

O filme estreou a 25 de outubro na 49ª Mostra de Cinema de São Paulo, um dos festivais de cinema mais importantes na América Latina. Também foi exibido o documentário biográfico De Lugar Nenhum, do realizador português Miguel Gonçalves que acompanha o processo criativo de Valter Hugo Mãe. O documentário deverá chegar aos cinemas portugueses em 2026. 

