"O Filho de Mil Homens": livro de Valter Hugo Mãe chega à Netflix quarta-feira

Na próxima quarta-feira, dia 19, chega ao streaming uma produção internacional que adapta um romance do escritor português Valter Hugo Mãe. Rodrigo Santoro é o protagonista.

Rodrigo Santoro é um dos protagonistas do filme e interpreta uma das personagens centrais do livro de Valter Hugo Mãe, Crisóstomo

Após ser exibido na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, Brasil, a adaptação a cinema do romance do autor português Valter Hugo Mãe O Filho de Mil Homens vai estrear-se na Netflix já na próxima semana, quarta-feira, dia 19 de novembro.

Editado em 2011 pela Porto Editora, o quinto romance de Valter Hugo Mãe, acompanha a história de Crisóstomo, um pescador solitário cuja vida muda ao encontrar e tomar a decisão de criar Camilo, um jovem órfão adolescente. A obra original aborda o conceito de família, comunidade e acolhimento.

Na adaptação cinematográfica, Crisóstomo e Camilo são interpretados por Rodrigo Santoro e por Miguel Martines, respetivamente. O elenco também inclui Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Viana, Lívia Silva, Antonio Haddad e Tuna Dwek.

"Desde o início que me pedem para que seja levado ao Cinema", contou Valter Hugo Mãe numa entrevista para a SÁBADO em 2023, em que elogiou a indústria audiovisual brasileira, dizendo ser "um privilégio que o filme tenha o seu ponto de partida lá, nas mãos de uma produtora qualificada. O audiovisual no Brasil tem uma estrutura que nós ainda não temos."

O filme foi gravado em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro e na Chapada Diamantina, na Bahia, e é uma coprodução entre as produtoras Biônica Filmes e a Barry Company. O realizador e argumentista é Daniel Rezende, conhecido por ter trabalhado em Cidade de Deus (2002) e Ensaio Sobre a Cegueira (2008), adaptação cinematográfica da obra de José Saramago.

“Foi meu primeiro trabalho como argumentista e adaptar uma obra tão linda e importante como O Filho de Mil Homens é um grande desafio, mas desde que li o livro pela primeira vez [que] o efeito foi arrebatador. Tive certeza de que esse seria o meu próximo projeto”, contou Daniel Rezende, citado num comunicado da Netflix.