Jorge Palma nega internamento: 'Fui aconselhado a adiar' concertos

Tinha sido noticiado que o músico estava internado e que por isso cancelou dois concertos na Póvoa de Varzim. Artista diz estar a recuperar.

O músico Jorge Palma esclareceu, esta sexta-feira, que não se encontra internado, mas que, "por indicação médica" foi aconselhado "a adiar" dois concertos que se iam realizar hoje e amanhã [sexta-feira e sábado, 14 e 15 de novembro] na Póvoa de Varzim. Nas últimas horas estava a circular a informação de que o artista teria sido internado de urgência.

Jorge Palma escreveu ainda nas redes sociais: "Como é público, tenho enfrentado problemas respiratórios e estou a ser devidamente acompanhado. Escrevo para repor a verdade e tranquilizar todos os que se preocupam comigo". O comunicado, diz ainda, foi escrito "a partir de casa".

A informação do cancelamento dos concertos foi dada primeiro por José Oliveira Pereira, presidente da direção do Póvoa Andebol Clube, entidade que estava a organizar os concertos de Palma na Póvoa de Varzim, dando conta de que o cantor teria sido hospitalizado. Numa publicação nas redes sociais, que já não está disponível, escreveu: "Há notícias que não gostamos de dar e esta é uma destas. Jorge Palma foi internado de urgência. Os concertos de São Martinho 2025 vão ser reagendados."

Segundo a SÁBADO apurou, Jorge Palma não chegou mesmo a ser internado, estando em casa a recuperar dos problemas respiratórios. O adiamento dos concertos aconteceu efetivamente por indicação médica, mas como medida de precaução, dados alguns riscos associados à viagem (entre Lisboa e a Póvoa de Varzim) e ao desgaste que as atuações consecutivas poderiam provocar.

Esta não é a primeira vez que Jorge Palma cancela concertos nos últimos meses. Aconteceu em julho com dois espetáculos agendados com os filhos, um em Lisboa e outro em Oliveira do Hospital.

Nessa altura o músico revelou que tinha sido submetido, no final de junho, a uma cirurgia "programada, que correu muito bem", indicando ainda que estava com "muita vontade de voltar aos palcos". "Por indicação médica", acabou por voltar à estrada apenas na segunda metade de agosto.