"O Desfufador": Valério Romão e uma epidemia de lesbianismo

No seu novo romance, o escritor dispara em várias direções, da masculinidade às teorias da conspiração e à turistificação de Lisboa. Um livro para nos rirmos do presente.

Nuno Miguel Guedes 15 de novembro de 2025 às 18:00
Valério Romão, hoje com 51 anos, não publicava um romance novo há sete anos
Valério Romão, hoje com 51 anos, não publicava um romance novo há sete anos Vitorino Coragem

Para quem está familiarizado com a obra de Valério Romão (n.1974) O Desfufador é uma surpresa. Para todos os que a desconhecem, também. A bibliografia de Romão estende-se por vários géneros: romance, conto, teatro e poesia. Para além disso é também tradutor de autores como Virginia Woolf e Samuel Beckett. Mas poucos poderiam antecipar este novo livro. O registo duro e incómodo da sua Trilogia da Paternidade Falhada - composta pelos romances Autismo (2012), O da Joana (2013) e Cair Para Dentro (2018) - contrasta vivamente com este O Desfufador (volume 1: Contágio).

