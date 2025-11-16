Estamos oficialmente na estação da sesta! O frio afeta o sono dos nossos patudos: saiba porquê

O outono e o inverno parecem ativar um modo especial nos nossos amigos de quatro patas: o modo "sesta infinita".

+ info da área Estamos oficialmente na estação da sesta! Veja como o frio afeta o sono dos nossos patudos

Quando chega o outono, não são só os tutores que querem manta, sofá e zero responsabilidades. Cães e gatos também entram oficialmente em modo de hibernação parcial. De repente, parecem mais sossegados, dormem mais tempo e demoram a sair da caminha. Mas isto não é apenas preguiça sazonal, há ciência e instinto por trás deste comportamento.

Primeiro, a diminuição das horas de luz. Com dias mais curtos, o organismo dos animais (e o nosso também) produz mais melatonina, a hormona associada ao sono. Cães e gatos são muito sensíveis à variação da luz natural, por isso o corpo deles lê o outono como a época de poupar energia.

