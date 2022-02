Na 'nova' Quinta do Lago, mais do que o golfe, é a mesa que nos une

Outrora sobejamente conhecida como ponto de paragem obrigatório do turismo de golfe, a Quinta do Lago é, hoje, muito mais do que isso. O golfe continua a estar lá, é facto, e com opções cada vez mais acessíveis para iniciantes e curiosos ("não é preciso ser-se rico para jogar golfe", sublinham-nos repetidamente), mas, munida de uma infraestrutura de hospedagem, alimentação e lazer cada vez mais completa, a estância não é igual à fundada por André Jordan nos anos 70.