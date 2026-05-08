Ljubomir Stanisic vende restaurantes a grupo internacional

O chef e os parceiros vendem os restaurantes a grupo com mais de cem espaços de restauração.

Os restaurantes do Grupo 100 Maneiras mudaram de mãos e deixam de pertencer a Ljubomir Stanisic, Nuno Faria e Nelson Santos. Agora pertencem ao grupo Dhurba Subedi, anunciou o 100 Maneiras em comunicado esta sexta-feira.

“O 100 Maneiras nunca foi apenas um, dois ou três restaurantes. Nunca se contou pelos dedos nem se refugiou na matemática. O 100 Maneiras é gente. Foi, antes de mais, o meu primeiro filho, o primeiro projeto que abri em nome próprio em Portugal, em Cascais, quando tinha apenas 26 anos e mal dominava a língua portuguesa”, escreveu Ljubomir Stanisic no Instagram.

Os três anteriores proprietários do grupo 100 Maneiras cessaram funções na gerência e gestão dos três restaurantes no início de 2026 e não é sabido se Ljubomir Stanisic manterá qualquer ligação operacional ou criativa aos projetos após a mudança de proprietários, escreve o Expresso.

O grupo Dhurba Subedi, liderado por Jamuna Subedi, Dhurba Sapana, Niraj Subedi e Kismita Subedi, tem mais de cem restaurantes pelo mundo inteiro, incluindo o Las Ficheras e o UMA Marisqueira, em Lisboa.