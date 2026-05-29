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A nova SÁBADO Viajante chega amanhã às bancas

Porto e Douro, Minas Gerais, Copenhaga, praias de sonho pelo mundo, dicas para Bruxelas e uma ilha remota no Brasil.

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Edição de 26 de maio a 1 de junho
A nova SÁBADO Viajante chega amanhã às bancas
Ricardo Santos 29 de maio de 2026 às 07:00
A nova SÁBADO Viajante explora o Porto e o Douro, o Pará, Copenhaga ou Bruxelas
A nova SÁBADO Viajante explora o Porto e o Douro, o Pará, Copenhaga ou Bruxelas

A próxima edição da SÁBADO Viajante chega às bancas no próximo fim de semana e vai ter muito por onde escolher.

O maior destaque vai para a reportagem que fizemos na cidade do Porto e na região do Douro. Estivemos no centro histórico, no bairro do Bonfim e daí seguimos por uma das estradas mais impressionantes de Portugal até à região de Peso da Régua e Pinhão. É por lá, numa paisagem Património da Humanidade, que vamos provar os vinhos do Douro e encantar-nos com um rio e duas quintas que não param de surpreender.

Do norte de Portugal seguimos para o centro do Brasil, para conhecer uma cidade planeada a régua e esquadro no início do século XX. Belo Horizonte é a capital brasileira dos botecos, mas há muito mais para ver por lá e em todo o estado de Minas Gerais. Estivemos em Ouro Preto, em Congonhas e visitámos o maior museu a céu aberto da América do Sul, o Inhotim. Tudo para ver na sua revista de viagens e também nos episódios da SÁBADO Viajante no canal Now - todos os sábados de manhã.

Nesta edição que já espreita o verão, fizemos uma lista de 10 praias consideradas entre as mais bonitas do mundo. Portugal está numa lista exclusiva da qual fazem parte outras praias na Europa, África, Ásia, Oceania, América do Sul e Caraíbas.

A viagem continua com duas cidades que merecem uma visita. Copenhaga, na Dinamarca, é a primeira, com uma reportagem em que podemos mergulhar no ritmo e nos principais pontos de interesse de um destino sempre especial.

Bruxelas, na Bélgica, é a segunda. Damos seis sugestões para fugir ao óbvio numa cidade que até pode não ter a melhor fama, mas tem grandes proveitos. Duas escapadinhas possíveis em família, com amigos e muitos pontos de interesse para visitar. Cultura, gastronomia, património, basta escolher.

Na SÁBADO Viajante vai ainda poder contar com um portfólio dedicado a uma ilha remota no norte do Brasil, no estado do Pará. Uma ilha que, até há pouco tempo, não tinha eletricidade. E automóveis continua sem ter. Bastam-lhe as praias e a boa onda, de chinelo no pé.

Notícias, crónicas, agenda de eventos, livros e dicas práticas para as suas próximas viagens também estão na lista. Porque na Sábado Viajante sabemos para onde vamos.

A capa da edição nº 21 da SÁBADO Viajante
Porto e Douro em destaque na nova edição da SÁBADO Viajante
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