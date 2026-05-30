Mais um concerto de Kanye West cancelado. Itália junta-se à lista

Continua a maré de cancelamentos na digressão europeia do músico norte-americano. Por motivos de segurança, saiu do programa o concerto agendado para o festival Pulse of Gaia, na localidade de Reggio Emilia.

A agenda da digressão de Kanye West tem cada vez menos datas

A agenda da digressão de Kanye West tem cada vez menos datas Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, Arquivo

A fase neo-nazi de Kanye West continua a sair-lhe caro. Há quatro anos, o rapper não só publicou imagens de suásticas nas suas redes sociais, como declarou a sua admiração pelo nazismo e lançou uma música chamada "Heil Hitler". Em janeiro, pediu desculpa numa carta publicada no Wall Street Journal, mas a Europa não perdoa.

Após terem sido cancelados concertos agendados para arenas na Polónia, França, Reino Unido e Suíça, é a Itália que se junta ao grupo. O presidente do município de Reggio Emilia, Salvatore Angieri, tomou a decisão de cancelar o concerto de 18 de julho, que teria lugar no festival festival Pulse of Gaia, tendo por base questões de segurança pública.

Uma tomada de posição que surgiu em resposta a pedidos apresentados pelo grupo de consumidores Codacons e pela comunidade judaica de Modena e Reggio Emilia, avança a Euronews, e que pretende evitar o risco de possíveis protestos à sua atuação. No mesmo festival, que irá decorrer na RCF Arena, foi ainda cancelado o concerto de Travis Scott, agendado para 17 de julho.

A digressão mundial de Kanye West tem paragem em Portugal a 7 de agosto, mas o promotor do evento garante que o concerto "vai acontecer".