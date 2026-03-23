ODE Enóloga: o Tejo a querer ser mais

De todas as regiões vitivinícolas que beneficiaram da explosão do setor das últimas décadas no nosso País, o Tejo poderá bem ser a que mais cresceu nos últimos anos. Depois do Alentejo, de Lisboa ou dos Açores, que se afirmaram como marcas de peso internacional, também o Tejo "tem feito um caminho incrível no que diz respeito a qualidade", diz Maria Vicente, enóloga da ODE Winery, no Cartaxo – apesar de um historial alargado associado à produção em quantidade, e à relutância de alguns apreciadores em encarar um vinho do Tejo com a mesma seriedade de um do Douro ou do Dão. "Para as pessoas que ainda franzem o sobrolho: provem os nossos vinhos e tenho a certeza que vão reconhecer que neste momento a região produz vinhos de excelência mundial", remata.