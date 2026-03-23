Sábado – Pense por si

Vinhos

ODE Enóloga: o Tejo a querer ser mais

A ODE estende a mão à grandeza com os Enóloga, topos de gama que procuram estabelecer um novo patamar de qualidade para a região

Capa da Sábado Edição 17 a 23 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de março
ODE Enóloga: o Tejo a querer ser mais
Pedro Henrique Miranda 23 de março de 2026 às 08:00
Os ODE Enóloga 2023 branco, de Fernão Pires e Arinto, e tinto, de Touriga Nacional (€70)
Os ODE Enóloga 2023 branco, de Fernão Pires e Arinto, e tinto, de Touriga Nacional (€70) DR

De todas as regiões vitivinícolas que beneficiaram da explosão do setor das últimas décadas no nosso País, o Tejo poderá bem ser a que mais cresceu nos últimos anos. Depois do Alentejo, de Lisboa ou dos Açores, que se afirmaram como marcas de peso internacional, também o Tejo "tem feito um caminho incrível no que diz respeito a qualidade", diz Maria Vicente, enóloga da ODE Winery, no Cartaxo – apesar de um historial alargado associado à produção em quantidade, e à relutância de alguns apreciadores em encarar um vinho do Tejo com a mesma seriedade de um do Douro ou do Dão. "Para as pessoas que ainda franzem o sobrolho: provem os nossos vinhos e tenho a certeza que vão reconhecer que neste momento a região produz vinhos de excelência mundial", remata. 

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Vinhos Vinha vinho Cerveja vinho e bebidas espirituosas Rio Tejo Maria Vicente
Artigos Relacionados
Menu shortcuts

ODE Enóloga: o Tejo a querer ser mais