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Provámos a nova ginger beer portuguesa, a Klaaark

Dos mesmos criadores d’Aquela Kombucha, a Klaaark é uma ginger beer que quer destacar-se pelo uso reduzido de açúcar e pelo gengibre verdadeiro.

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Edição de 10 a 16 de março
Provámos a nova ginger beer portuguesa, a Klaaark
Ângela Marques 16 de março de 2026 às 07:00
Disponível em packs, pode ser comprada no marketplace The Sip Order e em parceiros selecionados
Disponível em packs, pode ser comprada no marketplace The Sip Order e em parceiros selecionados D.R.

Sem atalhos, dizem eles (os mesmos criadores d’Aquela Kombucha) - a Klaaark (€8,50/4x33cl), a primeira ginger beer portuguesa,  é “feita como deve ser”. Biológica e vegan, é produzida artesanalmente com gengibre verdadeiro (a picância do gengibre fresco fica na boca durante uns segundos a demonstrá-lo).

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