Globos de Ouro: 'Barbie' e 'Oppenheimer' lideram as nomeações

02 de novembro Andreia Antunes com Leonor Riso

As duas longas-metragens foram as mais nomeadas para a 81ª edição dos Globos de Ouro. A cerimónia de entrega dos prémios vai acontecer a 7 de janeiro.

A Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) divulgou esta segunda-feira, 11 de dezembro, os nomeados para a 81ª edição dos Globos de Ouro, que acontece a 7 de janeiro de 2024, em Los Angeles, nos EUA. Desta vez, o evento vai premiar os melhores filmes e séries do ano em 27 categorias.



Barbie foi o filme que arrecadou mais receita de bilheteira este ano e está nomeado para nove categorias, incluindo melhor atriz num musical ou comédia (Margot Robbie), melhor ator secundário (Ryan Gosling) e melhor realizadora (Greta Gerwig).









A produção sul-coreana Vidas Passadas, realizada por Celine Song, é o filme de língua não inglesa mais nomeado (cinco nomeações), numa categoria onde figuram ainda produções como Anatomia de uma Queda, Zona de Interesse e Folhas de Outono. Já no que toca a séries, Succession é a produção com mais nomeações.

Segue-se na lista dos mais nomeados o filme biográfico Oppenheimer , realizado por Christopher Nolan e candidato a oito categorias. Das categorias que premeiam a representação constam ainda nomes como Leonardo DiCaprio (protagonista em Assassino da Lua das Flores ), Annette Bening (Nyad), Matt Damon ( Air ) e Emma Stone (Pobres Criaturas).



Consulte a lista de nomeados para os Globos de Ouro 2024 abaixo:



Melhor Filme (Drama)

OppenheimerAnatomia De Uma QuedaAssassinos da Rua das FloresA Zona de InteresseVidas PassadasAir: A História Por Trás do LogoAmerican FictionBarbiePobres CriaturasOs RejeitadosSegredos de um EscândaloBradley Cooper, MaestroGreta Gerwig, BarbieYorgos Lanthimos, Pobres CriaturasChristopher Nolan, OppenheimerMartin Scorsese, Assassinos da Lua das FloresCeline Song, Vidas PassadasAnnette Bening, NyadLily Gladstone, Assassinos da Lua das FloresSandra Hüller, Anatomia de uma QuedaGreta Lee, Vidas PassadasCailee Spaeny, PriscillaCarey Mulligan, MaestroBradley Cooper, MaestroLeonardo DiCaprio, Assassinos da Lua das FloresColman Domingo, RustinBarry Keoghan, SaltburnCillian Murphy, OppenheimerAndrew Scott, Todos Nós DesconhecidosEmma Stone, Pobres CriaturasMargot Robbie, BarbieNatalie Portman, Segredos de um EscândaloFantasia Barrino, A Cor PúrpuraAlma Pöysti, Folhas de OutonoJennifer Lawrence, Tudo na Boa!Jeffrey Wright, American FictionNicolas Cage, Dream ScenarioMatt Damon, Air: A História Por Trás do LogoPaul Giamatti, The HoldoversJoaquin Phoenix, Beau Tem MedoTimothée Chalamet, Wonka1923A DiplomataSuccessionAbbott ElementaryBarryO UrsoUm Jurado LoucoHomicídios ao DomicílioTed Lasso