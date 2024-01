Quem é Lily Gladstone, a primeira atriz nativa-americana a ganhar um Globo de Ouro?

Nasceu e cresceu no estado do Montana (EUA) e viveu uma década na reserva indígena Blackfeet. Entrou no filme "First Cow" e em séries como "Billions" e fez agora história, pela interpretação em "Assassinos da Lua das Flores".

Foi com elogios à sua comunidade - "a nação que me criou, que me encorajou a continuar, a fazer isto" - que a atriz Lily Gladstone celebrou, na noite de este domingo, 7 de janeiro (madrugada de segunda-feira em Portugal), um marco histórico. As palavras, proferidas no hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills, cidade do estado da Califórnia, fizeram parte do discurso de agradecimento da atriz, que se tornou a primeira mulher nativa-americana (de origens indígenas) a ganhar um Globo de Ouro de Melhor Atriz.