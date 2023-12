EA Live leva a Évora Os Quatro e Meia, José Cid, Miguel Araújo, Mariza e GNR

Os Quatro e Meia, José Cid, Miguel Araújo com António Zambujo, Mariza e GNR vão atuar na próxima edição do festival EA Live Évora, que se realiza em julho de 2024, na cidade alentejana, foi esta segunda-feira anunciado.



Organizado pela Adega Cartuxa, propriedade da Fundação Eugénio de Almeida, o festival vai voltar a decorrer em dois fins de semana e, desta vez, tem mais um dia de programação, nos dias 12, 13, 18, 19 e 20 de julho de 2024.





Segundo o programa, no dia 12, sobem ao palco Os Quatro e Meia, que atuaram na edição de 2023, seguindo-se, no dia 13, o concerto de José Cid.O festival prossegue, no dia 18, com Miguel Araújo, que terá como convidado especial António Zambujo, no dia 19, com Mariza e fecha, no dia 20, com GNR.Depois de esgotar a edição de 2023, o evento volta a apostar na EA Live Party, com a atuação dos DJ Nuno Luz e Rob Willow, no pátio da Adega Cartuxa, após cada concerto.Assinalando que o festival "é uma aposta da Adega Cartuxa na cultura, através da música portuguesa", os promotores frisaram que o EA Live Évora "já uma referência no panorama da música portuguesa".Como habitualmente, os concertos realizam-se no "cenário idílico" das vinhas da Adega Cartuxa, na Quinta de Valbom, na periferia de Évora, onde se encontra o enoturismo deste produtor vitivinícola.