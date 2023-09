"The Morning Show": chuva de estrelas, intriga e boa televisão

As impressões iniciais contam, por mais que o que importe seja o interior. House Of Cards, a primeira produção da Netflix, foi um cavalo de Tróia para a internacionalização e, durante anos, uma bandeira do serviço que provou que a fórmula de juntar coisas que as pessoas veem e gostam num só produto resulta (e depois veio o passado de Kevin Spacey bater à porta e estragou tudo).