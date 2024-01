'Oppenheimer', de Christopher Nolan, vence nos prémios Critics Choice Awards

Kieran Culkin e

Sarah Snook, de Succession, venceram os prémios de melhor representação em série dramática, tal como aconteceu na noite dos Globos de Ouro, a 7 de janeiro , em Beverly Hills, no estado da Califórnia. Confira a lista completa de vencedores abaixo:

No entanto, nenhum dos dois filmes já mencionados venceu os prémios para melhor representação, que foram atribuídos a Paul Giamatti, pela participação no filme Os Excluídos, de Alexander Paynee; e a Emma Stone, protagonista da longa-metragem Pobres Criaturas, com realização de Yorgos Lanthimos.No que diz respeito às categorias de televisão, as séries Rixa, The Bear e Succession ficaram à frente na lista dos vencedores. Os atoresMelhor filme: OppenheimerMelhor realização:Christopher Nolan - OppenheimerMelhor ator: Paul Giamatti - Os ExcluídosMelhor atriz: Emma Stone – Pobres CriaturasMelhor Ator Secundário: Robert Downey Jr. - OppenheimerMelhor Atriz Secundária: Da’vine Joy Randolph - Os ExcluídosMelhor Comédia - BarbieMelhor Elenco -OppenheimerMelhor Argumento Original - Greta Gerwig, Noah Baumbach - BarbieMelhor Argumento Adaptado: Cord Jefferson - American FictionMelhor Animação - Homem-Aranha Através do AranhaversoMelhor Fotografia: Hoyte van Hoytema - OppenheimerMelhor Direção de Produção: Sarah Greenwood, Katie Spencer - BarbieMelhor Edição - Jennifer Lame - OppenheimerMelhores Efeitos Visuais - OppenheimerMelhor Guarda-Roupa - Jacqueline Durran - BarbieMelhor Cabelo e Maquilhagem - BarbieMelhor Filme em Língua Estrangeira - Anatomia de uma QuedaMelhor Canção - I’m Just Ken - BarbieMelhor Banda Sonora - Ludwig Göransson - OppenheimerMelhor Jovem Ator - Dominic Sessa- Os ExcluídosMelhor Série de Drama: SuccessionMelhor Série de Comédia:The BearMelhor Minissérie: RixaMelhor Telefilme: Quiz LadyMelhor Série em Língua Estrangeira: LupinMelhor Ator em Série de Drama: Kieran Culkin - SuccessionMelhor Atriz em Série de Drama: Sarah Snook - SuccessionMelhor Ator Secundário em Série de Drama: Billy Crudup - The Morning ShowMelhor Atriz Secundária em Série de Drama: Elizabeth Debicki - The CrownMelhor Ator em Série de Comédia: Jeremy Allen White - The BearMelhor Atriz em Série de Comédia: Ayo Edebiri - The BearMelhor Ator Secundário em Série de Comédia: Ebon Moss-Bachrach - The BearMelhor Atriz Secundária em Série de Comédia: Meryl Streep - Homicídios ao DomicílioMelhor Ator em Minissérie ou Telefilme: Steven Yeun - RixaMelhor Atriz em Minissérie ou Telefilme - Ali Wong - RixaMelhor Ator Secundário em Minissérie ou Telefilme: Jonathan Bailey - Companheiros de viagemMelhor Atriz Secundária em Minissérie ou Telefilme: Maria Bello - Rixa