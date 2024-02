Margot Robbie e a falta de nomeação nos Óscares. 'Não há forma de nos sentirmos tristes'

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

02 de novembro de 2023 Andreia Antunes com Leonor Riso

Margot Robbie respondeu à indignação causada pelo facto de não ter sido nomeada para melhor atriz nos Óscares, pela sua interpretação no filme Barbie. "Não há forma de nos sentirmos tristes quando sabemos que fomos abençoados", referiu num debate entre colegas no SAG-AFTRA, de acordo com o Deadline.

Barbie teve um total de oito nomeações – incluíndo melhor filme, melhor argumento adaptado, ator secundário para Ryan Gosling, atriz secundária, para America Ferrera, melhor design de produção, guarda-roupa e duas para canção original. No entanto, não assegurou uma nomeação de melhor realização para Greta Gerwig, nem a de melhor atriz para Margot Robbie.

A protagonista ainda afirmou que o objetivo do filme era "mudar a cultura" e que essa era a melhor recompensa que poderia haver. "O nosso objetivo era fazer algo que mudasse a cultura, que afetasse a cultura, que tivesse algum tipo de impacto, e fez isso e muito mais do que alguma vez sonhámos."

"As reações das pessoas ao filme têm sido a maior recompensa de toda esta experiência", continuou a atriz. "Quer se trate de ver o que as pessoas estão a escrever online, ou mesmo apenas ver a quantidade de cor-de-rosa que consigo ver nesta sala neste momento. Nunca fiz parte de algo assim, não me lembro de uma altura em que um filme tenha tido este efeito na cultura."

O filme Barbie foi o êxito de bilheteira em 2023, tendo arrecadado cerca de 1,39 mil milhões de euros a nível mundial desde o seu lançamento. Estes resultados fizeram da realizadora do filme, Greta Gerwig, a primeira realizadora a solo com um filme de mil milhões de euros.

Desta forma, o facto da realizadora não ter sido nomeada para a categoria de realização causou indignação, algo que nem atriz conseguiu esconder. "Obviamente, acho que a Greta devia ser nomeada como realizadora. O que ela fez é algo que só acontece uma vez na carreira, uma vez na vida."

Já Ryan Gosling e America Ferrera, que foram nomeados para melhor atror e atriz secundários, mostraram o seu desagrado para o facto de Margot Robbie e Greta Gerwig não estarem também na corrida à estatueta dourada.

"Dizer que estou desapontado por não estarem nomeados nas respetivas categorias seria um eufemismo", disse Ryan Gosling, tendo ainda acrescentado que "não há Ken sem Barbie, e não há filme da Barbie sem Greta Gerwig e Margot Robbie."