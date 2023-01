The Last of Us: o que acontece quando a natureza ganha?

Começou por ser um dos videojogos de maior sucesso da última década, agora tem o potencial de ser uma das séries mais importantes dos últimos tempos. The Last Of Us chega à HBO Max a 16 de janeiro.

Ao longo da última década, Pedro Pascal andou atrás de Pablo Escobar (Narcos), vestiu uma personagem pouco faladora e com uma farda que poderia obstruir o talento de qualquer um (The Mandalorian, que regressa para uma terceira temporada dentro de meses) e agora dá corpo e alma a uma personagem que ficará na memória durante algum tempo, Joel, protagonista de The Last Of Us, uma das grandes apostas da HBO para este ano. Acreditamos que será uma das grandes apostas desta década, mas já lá vamos. A primeira temporada estreia dia 16 de janeiro na HBO Max e terá nove episódios.